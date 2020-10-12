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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de sahte içki kabusu sürüyor! 4 kişi daha hastanelik oldu

    İzmir'de sahte içki kabusu sürüyor! 4 kişi daha hastanelik oldu

    Giriş Tarihi: 12.10.2020, 10:28

    Son dakika... İzmir'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi daha sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile hastaneye kaldırıldı.

    İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, dün akşam saatlerinde sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 1 kişi tedaviye alındı.

    DHA

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