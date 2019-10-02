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İzmir’de sahte içki operasyonu

Giriş Tarihi: 02.10.2019, 12:35

İzmir’in Buca ve Bayraklı ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen iki operasyonda, sahte içki ve sahte içki malzemesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca’da bulunan iki evde sahte içki üretil bilgisini aldı. Adreslere yapılan operasyonda, 221 şişe bandrolsüz sahte rakı ve votka, 90 litre etil alkol, 2 litre açık sahte rakı, 350 adet boş şişe, bin adet şişe kapağı, 108 adet fotokopi TAPDK bandrolü, 250 mililitre anason, 700 mililitre karamel, 1300 mililitre viski aromasına el konuldu.

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