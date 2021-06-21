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    Yeniasır TV Yaşam İzmir’de şebeke suyu içen hastanelik oldu!

    İzmir’de şebeke suyu içen hastanelik oldu!

    Giriş Tarihi: 21.06.2021, 09:10

    İzmir'in Buca ilçesinde, içtikleri şebeke suyunun ardından rahatsızlandığı ileri sürülen aralarında çoğu çocuğun olduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.İddiaya göre, dün Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan yoğun koku alan vatandaşlar durumdan endişelendi. Şebeke suyundan içen çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıkları nedeniyle Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu vatandaşın taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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