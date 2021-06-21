İzmir'de şebeke suyu onlarca insanı hastanelik etti! CHP'li Tunç Soyer'den skandal savunma

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-sebeke-suyu-onlarca-insani-hastanelik-etti-chpli-tunc-soyerden-skandal-savunma" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde dün şebeke suyundan rahatsızlandıkları iddiasıyla hastaneye başvuranlar tedavilerinin ayakta yapılmasının ardından evlerine gönderildi. İZSU'nun yaşanan durum karşısında tepkisiz kalması vatandaşı isyan ettirirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in geçmiş olsun demek yerine yaptığı açıklama 'pes' dedirtti.