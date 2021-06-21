  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de şebeke suyu onlarca insanı hastanelik etti! CHP'li Tunç Soyer'den skandal savunma

    İzmir'de şebeke suyu onlarca insanı hastanelik etti! CHP'li Tunç Soyer'den skandal savunma

    Giriş Tarihi: 21.06.2021, 15:39

    İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde dün şebeke suyundan rahatsızlandıkları iddiasıyla hastaneye başvuranlar tedavilerinin ayakta yapılmasının ardından evlerine gönderildi. İZSU'nun yaşanan durum karşısında tepkisiz kalması vatandaşı isyan ettirirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in geçmiş olsun demek yerine yaptığı açıklama 'pes' dedirtti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de şebeke suyu onlarca insanı hastanelik etti! CHP'li Tunç Soyer'den skandal savunma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine övgü
    Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine övgü
    Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı
    Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı
    Baş Belası 2. yeni bölüm fragmanı
    Baş Belası 2. yeni bölüm fragmanı
    Kütahya'da yoğun yağış sonrası dereler taştı yollar kapandı
    Kütahya'da yoğun yağış sonrası dereler taştı yollar kapandı
    Kabine toplanıyor!
    Kabine toplanıyor!
    İzmir’de şebeke suyu içen hastanelik oldu!
    İzmir’de şebeke suyu içen hastanelik oldu!
    Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine övgü
    Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine övgü
    Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı
    Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı
    Kütahya'da yoğun yağış sonrası dereler taştı yollar kapandı
    Kütahya'da yoğun yağış sonrası dereler taştı yollar kapandı
    İzmir’de şebeke suyu içen hastanelik oldu!
    İzmir’de şebeke suyu içen hastanelik oldu!
    Aydın sağanak yağışa teslim! Sel suları böyle geldi
    Aydın sağanak yağışa teslim! Sel suları böyle geldi