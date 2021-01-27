İzmir Gaziemir'de Emrez deresinin geçtiği bölgede her yağmur yağdığında yaşanan su baskınları vatandaşları canından bezdirdi. Altyapı çalışması olmadığı için belediye ekipleri çözümü mahalle esnafına kum torbası dağıtmakta buldu. Alınan böylesi bir önlem İzmirlilerden tepki çekerken binaların giriş katları ve dükkanlarda da su baskınları oluştu. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.
İzmir'de sel baskınına kum torbalı çözüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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