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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de sel felaketi! Sulara kapılan kadın son anda kurtarıldı

    İzmir'de sel felaketi! Sulara kapılan kadın son anda kurtarıldı

    Giriş Tarihi: 13.01.2021, 08:30

    Son dakika... İzmir'in Buca ilçesinde sel sularında sürüklenen kadın, bekçiler tarafından kurtarıldı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

    İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış gece saatlerinde etkili olurken, birçok ilçede sağanak yağış sebebiyle sel meydana geldi. Buca ilçesinde Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada 66 yaşındaki Bahtiye Tuna isimli kadın sel sularına kapıldı. Sele kapılan Tuna, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde sürüklenmeye bağlı yaralar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    O ANLAR KAMERADA
    Sel sularında sürüklenen kadının kurtarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sel sularına kapılan ve tırın altına sürüklenen yaşlı kadının bekçiler tarafından kurtarılması yer aldı.
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