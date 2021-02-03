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    İzmir'de sele kapılan Kaan Soydan’ın kızıyla görüntüleri yürek burktu

    Giriş Tarihi: 03.02.2021, 12:35

    İzmir'in Menderes ilçesinde, araçlarıyla sele kapılıp hayatlarını kaybeden kayınpeder Hıdır Öztürk ve damat Kaan Soydan’ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı. Kayınpederi gibi iki çocuk babası olan Kaan Soydnan’ın, kızına yemek yedirirken çekilen görüntüleri ise yürek burktu.

    İzmir'de meydana gelen sel felaketinin ardından, Menderes ilçesi Yeniköy'de dün 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Balaban Deresi içerisinde yer alan araçta önce Kaan Soydan'ın, ardından da kayınpederi Hıdır Öztürk'ün de cansız bedenine ulaşıldı. Kaan Soydan ve Hıdır Öztürk'ün kendilerine ait tarlada zarar olup olmadığına bakmak için gittikleri sırada araçlarıyla birlikte sel sularına kapıldığı öğrenilirken, Soydan'ın selden kurtulmak için araçtan çıktığı ve taşan dere sularına kapılarak hayatını kaybettiği ifade edildi. Kayınpeder ve damadın cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı. Soydan ve Öztürk'ün cenazelerinin Buca Kaynaklar Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Öte yandan kayınpederi gibi iki çocuk babası olan Kaan Soydnan'ın, kızına yemek yedirirken çekilen görüntüleri ise yürek burktu.
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