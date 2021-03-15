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    İzmir'de servis minibüsü sahil bandına uçtu

    Giriş Tarihi: 15.03.2021, 08:46

    İzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, karşı yöne geçerek sahil bandına uçtu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahil bandının boş olması, olası facianın önüne geçti.

    Son dakika... Kaza saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı birbirine bağlayan İskele Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre çevreyolundan hızlı bir şekilde seyir halinde olan 35 S 02012 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına çarptı daha sonra ise sahil bandına uçarak durabildi.

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 110 AKS ekipleri, araçta bulunan Murat D. (43) ve oğlu Ahmet D.'yi (18) sıkıştıkları yerden çıkardı. Ağır yaralandığı belirlenen baba-oğul sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



    KISITLAMA, OLASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ
    Öte yandan korona virüs pandemisi öncesinde vatandaşların sıklıkla kullandığı sahil bandının kısıtlama tedbirleri kapsamında boş olması da olası facianın önüne geçti. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle sahil bandına uçan minibüsün bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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