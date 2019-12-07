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İzmir'de sığırcık kuşlarının dansı adeta görsel şölen sundu

Giriş Tarihi: 07.12.2019, 17:15

İzmir’de, sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu. Sosyal medyada paylaşılan etkileyici görüntüye binlerce yorum yağdı.

İzmir'de bir araya gelen yüzlerce kuş, gökyüzünde herkesin dikkatini çekti. Farklı şekiller yapan sığırcık kuşlarının dansı, adeta izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kuşların zaman zaman ayrılıp tekrar birleştiği görüntüler ise bir vatandaş tarafından kameralara kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan etkileyici görüntüye binlerce yorum yağdı.

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