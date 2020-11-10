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    İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

    Giriş Tarihi: 10.11.2020, 11:46

    İzmir'in Konak ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, M.E. ile B.A, Atilla Mahallesi'ndeki M.L.K'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş eden B.A, M.E'yi ağır yaraladı.

    İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı.



    Olay, gece saatlerinde Atilla Mahallesi 458 Sokak'ta bulunan iki katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, M.L.K'nin evinde bir araya gelen M.E., ile B.A., arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma sonucu B.A., tarafından tabanca ile açılan ateşin ardından M.E., vücuduna isabet eden mermi neticesinde kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki M.E., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



    Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinden kaçan B.A'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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