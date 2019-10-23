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İzmir'de şok eden olay! Kadın sürücü otomobile levye ile saldırdı

Giriş Tarihi: 23.10.2019, 09:26

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazası sonrası, iddiaya göre, kadın sürücü aracından inerek kazaya karışan diğer araca levye ile saldırdı, camlarını patlattı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Halide Edip Adıvar Caddesi ile İnönü Caddesi kesişimin de bulunan Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gül Ö (41) idaresindeki 35 KH 3132 plakalı otomobil, Üçyol Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaparak dönüş yaptığı esnada, kimliği henüz belirlenemeyen kadın sürücünün idaresindeki 35 GD 3613 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gül Ö., hafif şekilde yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Eda. S(40), yara almadı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

LEVYEYLE DEHŞET SAÇTI İDDİASI
Araçların karıştığı kaza sonrası, kimliği belirlenemeyen 35 GD 3613 plakalı otomobilin sürücüsü aracından inerek, otomobiline levye ile saldırdığı iddiasında bulunan Gül Ö., olay anında çok korktuklarını ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Kavşaktan dönerken saniyelik bir şekilde kırmızıda geçmişim. Karşı taraftan gelen araç, otomobilimin sağ tarafından vurdu. Sonra diğer sürücü levye ile birlikte aracından inerek, bana küfürler savurup aracımın camını patlattı. Camın içinden sarkarak levye ile üzerime saldırdı. Arkadaşım kafamı korumuş olmasaydı şuan beynim patlamış olabilirdi. Hala olayın şokundayım" dedi. Otomobil içerisindeki Eda S. ise yaşanılan olayı şu şekilde aktardı, "Seyir halinde kavşaktan dönerken bir kaza yaşandı. Diğer otomobildeki sürücü aracından levye ile çıkarak üzerimize saldırdı. Şoför tarafındaki cama patlatana kadar levye ile vurdu. Sanırım canımıza kast etmek istedi. Bu durumdan dolayı mağduruz" diye konuştu.

KAZA SONRASI BAYGINLIK GEÇİRDİ
Kazanın şokunu atlatamayan ve yaşadığı korku dolu anlar sonucu baygınlık geçiren Gül Ö'ye ilk müdahale olay yerindeki yakınları ve trafik polislerince yapıldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Gül Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası, polis ekiplerince, olay yerinden hızla uzaklaşan otomobil sürücüsünü yakalamak için alışma başlatıldı.

İHA

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