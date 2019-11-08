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İzmir'de şok operasyon! Gözaltılar var

Giriş Tarihi: 08.11.2019, 09:45

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden K.H. ile M.H'nin, polis operasyonlarını ve uygulamalarını göçmen kaçakçığı yapan şüphelilere haber vererek, "erketelik" yaptığı ileri sürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 18 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettiği iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun metruk bir binada toplandıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik takibin ardından düzensiz göçmenleri metruk binadan alarak harekete geçen araç takibe alındı.

Güzergah üzerinde önlem alan ekipler, operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 13'ü Suriye, 4'ü Somali ve 1'i Fas uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şambrel ve 3 pompa ele geçirildi.

"ERKETE" KULLANMIŞLAR

Operasyonda, sürücü M.C. ile E.Ö, Z.H, M.A, K.H. ve M.H. gözaltına alındı.

K.H. ile M.H'nin, polis operasyonlarını ve uygulamalarını göçmen kaçakçığı yapan şüphelilere haber vererek, "erketelik" yaptığı ileri sürüldü.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / İHA

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