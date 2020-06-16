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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de şoke eden an! 9. kattan böyle atladı

    İzmir'de şoke eden an! 9. kattan böyle atladı

    Giriş Tarihi: 16.06.2020, 14:23

    Son dakika... İzmir'in Karabağlar ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen Mehmet K. (55), intihar etmek için 9'uncu kattaki evinin penceresinden atladı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., ağır yaralandı. Mehmet K.'nin atlama anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Son dakika haberine göre olay, saat 08.00 sıralarında, İnönü Caddesi 361 numaradaki apartmanda meydana geldi. Ailevi problemler yaşadığı belirtilen Mehmet K., 9'uncu kattaki evinin penceresine çıkıp, bağırmaya başladı. Alkollü olduğu öne sürülen Mehmet K.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın önüne hava yastığı açarak önlem aldı.

    Bir süre sonra Mehmet K., çevredekilerin endişeli bakışları arasında kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., yaralandı. Hazır bekleyen ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Bu arada, Mehmet K.'nın atlama anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    DHA

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