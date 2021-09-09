İzmir'de SOLOTÜR'ten 99. yıl gösterisi

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kapsamında etkinlikler sabah erken saatlerde başlamıştı. Etkinlikler kapsamında binlerce İzmirlinin merakla beklediği SOLOTÜRK gösterisi de Gündoğdu semalarında nefes kesen gösterisi ile kendine hayran bıraktı. İşte büyük beğeni toplayan o anlar...