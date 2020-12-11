İzmir'de son durum ne? Prof. Dr. Tevfik Özlü'den önemli açıklamalar

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İzmir'deki son durumu aktaran Özlü, aşıyla ilgili de konuştu.

"AŞI ÇİN'DE 1 MİLYON KİŞİYE UYGULANDI"

"Aşıdan başka bu salgını durduracak başka bir silah yok" diyen Prof. Dr. Özlü, "Aşıdan zarar görebilir miyim?" endişesi duyan vatandaşların endişelerini makul karşılıyorum. Bizim (Çin) alacağımız aşı inaktif aşı ve Çin'de 1 milyona yakın kişiye uygulandı. Bu kadar kişi arasında ciddi bir yan etkisi bildirilmedi. Aşıdan zarar görme olasılığı son derece düşük. Yok demiyorum. 10 milyon kişide 1 kişide görülebilir ama aşı olmadığımız zaman ki tehdit daha büyük. Hastalığa yakalananların yüzde 3'ü ölüyor. Akılcı olan aşı yaptırmak.

TÜRKİYE'NİN ALDIĞI AŞI GÜVENLİK BEN AŞI OLACAĞIM

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Ben ilk fırsatta aşımı yaptıracağım ve sevdiklerimin de aşılanması için destekleyeceğim. Türkiye'nin aldığı aşı güvenli bir aşı. Bu aşı eskiden beri kullanılan bir yöntemle üretilen güvenli bir aşı. Tabi zorlama yok herkes kendi kararını verecek" dedi.

KISITLAMALAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ Mİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta için 21-05 hafta sonu ise tamemen sokağa çıkma kısıtlamalarının etkilerinin ne zaman görüleceği sorusuyla ilgili Prof. Dr. Özlü şöyle konuştu;

Kısıtlamaların sonucu bu hafta sonu değil de önümüzdeki hafta sonundan itibaren görmeye başlarız. Daha önce aldığımız tedbirlerin sonuçlarını ise kısmen görmeye başladık. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde aşırı bir yoğunluk vardı bu poliklinik yükündeki yoğunluk azalmaya başladı. Bu süreç zamanla yoğun bakımda da etkisini gösterecek. Süreç henüz istediğimiz düzeyde değil. O yüzden ikinci kısıtlamalar geldi. Onların etkisini de 10 gün sonra göreceğimizi tahmin ediyorum.

KORONAVİRÜS EN ÇOK HANGİ ORGANA ZARAR VERİYOR?

Koronavirüs asıl olarak solunum yolunu tuttuyor ve akciğer hastalığı gibi görünüyor diyen Prof. Dr. Özlü, "Tutmadığı organlar yok, kalp damar sistemini, beyni, mide bağırsak sindirim sistemiminizi, üreme sistemlerini, cild ve tırnakları, aşağı yukarı ulaşmadığı ve etkilemediği bölge yok" ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIR?

Prof. Dr. Özlü, vaka sayıları ve hastane doluluk oranlarına bakılınca okullarınız henüz açılacağı bir ortam olmadığını söyledi. Aşılamaya 15 gün içerisinden başlanacağını ve etkili bir aşılama ile 2-3 ay içerisinde bahar aylarında daha uygun bir ortam olacağını ifade etti.