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İzmirlilerin su çilesi bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Foça'da 93 saatlik bir su kesintisi yaşanmıştı. Yıllardır devam eden su sorunuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi çözüm bulamıyor. Aksine uzun süren su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Peki, İzmir'de su sorunu neden çözülemiyor? Tunç Soyer neden konu hakkında çalışma yapmıyor? İzmirlilerin su çilesi ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...