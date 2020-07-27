  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de su sorunu neden çözülemiyor?

    İzmir'de su sorunu neden çözülemiyor?

    Giriş Tarihi: 27.07.2020, 11:52

    İzmirlilerin su çilesi bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde Foça'da 93 saatlik bir su kesintisi yaşanmıştı. Yıllardır devam eden su sorunuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi çözüm bulamıyor. Aksine uzun süren su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Peki, İzmir'de su sorunu neden çözülemiyor? Tunç Soyer neden konu hakkında çalışma yapmıyor? İzmirlilerin su çilesi ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de su sorunu neden çözülemiyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı!
    YKS sonuçları açıklandı!
    YKS sonuçları açıklandı!
    Mersin'den acı haber! 5 asker şehit
    Mersin'den acı haber! 5 asker şehit
    Mersin'de 5 asker şehit! İşte son durum
    Mersin'de 5 asker şehit! İşte son durum
    Başkan Erdoğan Hasat Bayramı'nı kutladı
    Başkan Erdoğan Hasat Bayramı'nı kutladı
    Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını
    Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını
    Muğla'daki köpek saldırısı kamerada!
    Muğla'daki köpek saldırısı kamerada!
    Zeynep Şenpınar'ın annesi isyan etti!
    Muğla'da öldürülen Zeynep Şenpınar'ın annesi isyan etti!
    Ayasofya minarelerinde sela sesleri!
    Ayasofya minarelerinde sela sesleri!
    Ayasofya cemaatine kavuştu, Başkan Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu
    Ayasofya cemaatine kavuştu, Başkan Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu
    Ayasofya'da tarihi anlar! İşte o görüntüler
    Ayasofya'da tarihi anlar! İşte o görüntüler
    Liman kenti İasos, ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor
    Muğla'daki liman kenti İasos, ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor