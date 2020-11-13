  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de şüpheli ölüm

    İzmir'de şüpheli ölüm

    Giriş Tarihi: 13.11.2020, 10:36

    İzmir'in Bornova ilçesinde, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Erol Örün (58) yaşamını yitirdi. Örün'ün şüpheli ölümü, yapılacak otopsiyle aydınlanacak.

    Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan Erol Örün, saat 01.00 sıralarında, aniden fenalaştı. Örün, yakınları tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Erol Örün'ün ölümünün şüpheli bulunması üzerine, polis, soruşturma başlattı.

    Örün'ün ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek.

    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de şüpheli ölüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de kanlı gece! Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
    İzmir'de kanlı gece! Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
    Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    Helikopter yaralıyı yola inerek aldı! Afyonkarahisar'da feci kaza
    Helikopter yaralıyı yola inerek aldı! Afyonkarahisar'da feci kaza
    İzmir'de deprem sonrası ev fiyatları katlandı!
    İzmir'de deprem sonrası ev fiyatları katlandı!
    İnternetteki indirimler gerçek mi? Uzmanından uyarı
    İnternetteki indirimler gerçek mi? Uzmanından uyarı
    Ev sahibinin deprem kurnazlığı
    Ev sahibinin deprem kurnazlığı
    İzmir'de kanlı gece! Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
    İzmir'de kanlı gece! Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti
    Helikopter yaralıyı yola inerek aldı! Afyonkarahisar'da feci kaza
    Helikopter yaralıyı yola inerek aldı! Afyonkarahisar'da feci kaza
    Ev sahibinin deprem kurnazlığı
    Ev sahibinin deprem kurnazlığı
    İzmir’de eski koca dehşeti!
    İzmir’de eski koca dehşeti! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti
    Üniversiteli Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
    Denizli'de üniversiteli Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
    Denizli'de çok acı ölüm! Motosikletin çarptığı kadın metrelerce ileriye fırladı
    Denizli'de çok acı ölüm! Motosikletin çarptığı kadın metrelerce ileriye fırladı