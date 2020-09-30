  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir’de taksi durağında silahlı kavga

    İzmir’de taksi durağında silahlı kavga

    Giriş Tarihi: 30.09.2020, 12:27

    İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir taksi durağında gerçekleştirilen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yaşar Aksoy Sokak'ta bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, farklı taksi durağında çalışan şoförler arasında Bostanlı bölgesinde müşteri alma konusunda tartışma çıktı. Bunun üzerine iki durak arasında geçen telefon konuşmalarının ardından kalabalık bir grup, Yaşar Aksoy Sokak'ta bulunan taksi durağına geldi. Her iki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada Kürşat K., İsmail K ve durumu ağır olan Oğuzhan K (22) kanlar içerisinde yere yığılırken, Bülent G. de henüz belirlenemeyen bir şekilde yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Kürşat K., ile İsmail K., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, durumu ağır olan Oğuzhan K., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Bülent G. de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri adrese gelerek incelemelerde bulunurken polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir’de taksi durağında silahlı kavga haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de çevre felaketi! Tesisten boşaltılan kimyasallar denizi kirletiyor
    İzmir'de çevre felaketi! Tesisten boşaltılan kimyasallar denizi kirletiyor
    İzmir’de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
    İzmir’de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
    İzmir’de çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı
    İzmir’de çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı
    Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Duygu Çelikten'in katili yakalandı
    Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Duygu Çelikten'in katili yakalandı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Esra Erol’a anlamlı ödül!
    Esra Erol’a anlamlı ödül!
    İzmir’de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
    İzmir’de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
    İzmir’de çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı
    İzmir’de çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı
    Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Duygu Çelikten'in katili yakalandı
    Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Duygu Çelikten'in katili yakalandı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Esra Erol’a anlamlı ödül!
    Esra Erol’a anlamlı ödül!
    Esra Erol'a anlamlı ödül!
    Esra Erol'a anlamlı ödül!