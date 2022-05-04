  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de taksiyi kaçırdı yolda terör estirdi! 5 araca birden çarptı

    İzmir'de taksiyi kaçırdı yolda terör estirdi! 5 araca birden çarptı

    Giriş Tarihi: 04.05.2022, 08:53

    Son dakika... İzmir Bornova'da yaşanan olayda, durakta sıra bekleyen taksiyi kaçıran bir kişinin daha sonra yolda 5 araca çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Şüpheli E.D.’nin polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

    Bodrum’da yangın paniği
    Bodrum'da yangın paniği
    Dev kruvaziyer İzmir Limanı’nda
    Dev kruvaziyer İzmir Limanı'nda 3.5.2022 14:44:29
    İzmir’de asayiş denetimi
    İzmir'de asayiş denetimi
    İzmir’de korkunç kaza! Otomobil demir yığınına döndü
    İzmir'de korkunç kaza! Otomobil demir yığınına döndü
    2 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı
    2 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı
    Freni boşalan kamyon iftar masalarının arasına daldı! Balıkesir’de yürekleri ağza getiren anlar
    Freni boşalan kamyon iftar masalarının arasına daldı! Balıkesir'de yürekleri ağza getiren anlar
    Evde kolay baklava nasıl yapılır?
    Evde kolay baklava nasıl yapılır? 1.5.2022 19:47:07
    Denizli’deki kan donduran kaza kamerada! Metrelerce havaya savruldu
    Denizli'deki kan donduran kaza kamerada! Metrelerce havaya savruldu 1.5.2022 19:47:07
    İzmir’de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı
    İzmir'de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı 1.5.2022 19:47:07
    İzmir’de bayram öncesi havadan trafik denetimi
    İzmir'de bayram öncesi havadan trafik denetimi
    Çeşme’de bayram öncesi trafik denetimi! 208 bin personel görev yapacak
    Çeşme'de bayram öncesi trafik denetimi! 208 bin personel görev yapacak
    Balıkesir’de tatil trafiği başladı!
    Balıkesir'de tatil trafiği başladı!
    Bodrum’da bayram trafiği başladı
    Bodrum’da bayram trafiği başladı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Son dakika... İzmir'in Bornova ilçesinde durakta sıra bekleyen taksiyi kaçıran şüpheli, güvenlik kamerasına takıldı. Taksiyi çalan şüpheli 5 araca çarptı. Olayda 2 kişiyi yaraladı.

    Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ege Üniversitesi Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. durakta sıra bekleyen 35 T 6011 plakalı taksiyi kaçırdı. Olayı gören taksiciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli E.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Taksi ile kaçan E.D. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 5 araca çarptı. Şüpheli E.D.'nin çarptığı araçta bulunan Ozan Aydın ile Kadir Belek'in yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli E.D.'nin polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.



    Öte yandan, şüpheli E.D.'nin taksiyi çaldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, durakta sıra bekleyen taksiye yaklaşan E.D. bir süre taksinin önünde bekliyor. Kontakta anahtarı bulunan taksiye bir anda binerek kaçmaya başlıyor. Durumu fark eden diğer taksiciler, taksiyi yakalamak için aracın arkadından koşuyor.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bodrum’da yangın paniği
    Bodrum'da yangın paniği
    Adı Sevgi 9.bölüm fragmanı
    Adı Sevgi 9.bölüm fragmanı
    Dev kruvaziyer İzmir Limanı’nda
    Dev kruvaziyer İzmir Limanı'nda
    İdlib’te anahtar teslim töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
    İdlib'te anahtar teslim töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    İzmir’de asayiş denetimi
    İzmir'de asayiş denetimi
    İzmir’de korkunç kaza! Otomobil demir yığınına döndü
    İzmir'de korkunç kaza! Otomobil demir yığınına döndü