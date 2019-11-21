İzmir'de tarım arazileri üzerindeki hobi bahçelerine para cezası

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-tarim-arazileri-uzerindeki-hobi-bahcelerine-para-cezasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Valiliği'nce Menderes ilçesindeki verimli tarım arazileri üzerine kurulan hobi bahçeleriyle ilgili para cezası uygulandı. Karara göre, mülk sahipleri, çevresini tel örgülerle kapatarak, üzerine prefabrik yapı kurduğu tarım alanlarını eski haline getirecek. Karar 3 ay içinde uygulanmazsa yetkili kurumlarca yapılar, yıkılacak. 'Hobi bahçesi' adı altında tarım arazilerinin satıldığını belirten Ziraat Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Tevfik Türk, "Çalışmanın yasal dayanağı yok. Bu alanları satın alanlar, bu parsellere sahip olamıyor, tapusunu alamıyor; sadece kooperatif hisselerine sahip oluyor" dedi.