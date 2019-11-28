İzmir'de tehlike yeniden ortaya çıktı! Tek tek toplandı

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Çocuk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından toplatma kararı alınan slime hamuruna karşı baskınlar yapılarak piyasadan toplandı. Bu kez semt pazarında aynı ürünün farklı isimle 3 TL'ye satıldığını tespit eden zabıtalar ürünlere el koydu.