Çocuk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından toplatma kararı alınan slime hamuruna karşı baskınlar yapılarak piyasadan toplandı. Bu kez semt pazarında aynı ürünün farklı isimle 3 TL'ye satıldığını tespit eden zabıtalar ürünlere el koydu.
İzmir'de tehlike yeniden ortaya çıktı! Tek tek toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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