İzmir'de tepki çeken görüntü! Tarihi Osmanlı mezarları tahrip edildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-tepki-ceken-goruntu-tarihi-osmanli-mezarlari-tahrip-edildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan Osmanlı Yelki Mezarlığı bir yandan defineciler bir yandan da yetkililer tarafından talan edildi. 300 yıllık tarihi mezarların bulunduğu alan hırsızların da uğrak noktası haline gelirken iddiaya göre hırsızlar asırlık taşları alıp kayıplara karıştı. Kimi tarihi mezar taşlarının kırılarak çalındığı kimilerininde üzerine yenilerinin yapıldığı duruma vatandaşlar tepki gösterdi. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.