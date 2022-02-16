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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de teröre darbe! Çok sayıda kişi gözaltında

    İzmir'de teröre darbe! Çok sayıda kişi gözaltında

    Giriş Tarihi: 16.02.2022, 10:33

    İzmir'de valiliğin açıklamasına göre, terör örgütlerine darbe vuruldu. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 zanlı yakalandı.

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    İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütlerini övücü nitelikte ve suç içeren paylaşımlarda bulunan 14 zanlıyı operasyonla yakaladı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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