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İzmir'de TIR ani fren yapınca turşu bidonları yola saçıldı

Giriş Tarihi: 07.10.2019, 11:37

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün ani fren yaptığı TIR'ın dorsesindeki turşu bidonları yola saçıldı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen turşu yüklü 35 ELF 34 plakalı TIR, Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, ani fren yapılması sonucu sarsıldı. Bu sırada TIR'ın dorsesinde yüklü olan turşu bidonları yola saçıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve karayolları ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen karayolu ekipleri, güvenlik önlemi alarak olası bir kazayı önledi.

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