İzmir'de TOKİ konutları yükseliyor!

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki evlerin bir kısmı yıkılırken bir kısmında da ağır hasar oluşmuştu. Depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler için TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından Bayraklı ilçesinde rezerv alanda yapılacak 3 bin 500 konuttan ilk etabı olan 397'sinde inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Peki TOK konutları ne zaman teslim edilecek? Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.