 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'de trafik kazası! 22 yaşındaki Efe Teldemir hayatını kaybetti! İşte kaza yeri görüntüleri

İzmir'de trafik kazası! 22 yaşındaki Efe Teldemir hayatını kaybetti! İşte kaza yeri görüntüleri

Giriş Tarihi: 30.01.2020, 13:53

İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç Efe Teldemir hayatını kaybetti. Bazı görgü tanıkları, sürücünün aşırı hız ve hatalı sollama yaparak ilerlediğini ileri sürdü. İşte olay yeri görüntüleri...

İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Efe Teldemir yönetimindeki, 35 AHN 363 plakalı otomobil, İzmir-Urla kara yolu Kalabak mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçta sıkışan Teldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bazı görgü tanıkları, sürücünün aşırı hız ve hatalı sollama yaparak ilerlediğini ileri sürdü.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de trafik kazası! 22 yaşındaki Efe Teldemir hayatını kaybetti! İşte kaza yeri görüntüleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

ABD'li vatandaşın hayatını kaybettiği feci kaza kamerada!
ABD'li vatandaşın hayatını kaybettiği feci kaza kamerada!
İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu!
İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu!
Şırnak'ta Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı
Şırnak'ta Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı
Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 53. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 8. bölüm! Sana kolay ölüm yok!
Kuruluş Osman 8. bölüm! Sana kolay ölüm yok!
ABD'li vatandaşın hayatını kaybettiği feci kaza kamerada!
Aydın'da ABD'li vatandaşın hayatını kaybettiği feci kaza kamerada! İşte saniye saniye o anlar...
İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu!
İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu!
Kedinin 'fare avı' kahkahaya boğdu
Kedinin 'fare avı' kahkahaya boğdu
Kütahya'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarpıp kaçmak isterken yakalandı
Kütahya'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarpıp kaçmak isterken yakalandı
Manisa'da koyunların depreme tepkisi böyle görüntülendi
Manisa'da koyunların depreme tepkisi böyle görüntülendi
Aydın Kuşadası'nda hırsız dehşeti!
Aydın Kuşadası'nda hırsız dehşeti!