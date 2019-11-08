İzmir Çevreyolu otogar kavşağına yakın bir noktada, 5 otomobilin karıştığı kaza sonucu 1 kişi öldü, 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafikte yoğun araç kuyruğu oluşurken, olay yerine çağrılan çekiciler vasıtasıyla araçlar bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşe görüntüler...
İzmir'de trafikte can pazarı! Ölü ve yaralılar var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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