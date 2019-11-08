İzmir'de trafikte can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

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İzmir Çevreyolu otogar kavşağına yakın bir noktada, 5 otomobilin karıştığı kaza sonucu 1 kişi öldü, 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafikte yoğun araç kuyruğu oluşurken, olay yerine çağrılan çekiciler vasıtasıyla araçlar bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşe görüntüler...