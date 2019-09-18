İzmir'de turist sayısında rekor kırıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-turist-sayisinda-rekor-kirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) özel yönetim raporuna göre, İzmir turizmi yılın ilk 8 ayında ziyaretçi sayısını yüzde 22 artırdı. 8 aylık dönemde 1 milyon 386 bin 118 ziyaretçi ağırlayan İzmir turizmi, tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte a haber ekranlarında haberle ilgili detaylar...