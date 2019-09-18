Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nin (ETİK) özel yönetim raporuna göre, İzmir turizmi yılın ilk 8 ayında ziyaretçi sayısını yüzde 22 artırdı. 8 aylık dönemde 1 milyon 386 bin 118 ziyaretçi ağırlayan İzmir turizmi, tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte a haber ekranlarında haberle ilgili detaylar...
İzmir'de turist sayısında rekor kırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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