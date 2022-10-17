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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de uyuşturucuya geçit yok! Zehir tacirleri suçüstü yakalandı! -video

    İzmir'de uyuşturucuya geçit yok! Zehir tacirleri suçüstü yakalandı! -video

    Giriş Tarihi: 17.10.2022, 11:00

    İzmir'e bağlı Ödemiş ilçesinde uyuşturucu tiraceti yapılacağı ihbarını alan İzmir polisi alarma geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalanırken yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

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    İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi alan polislerin adrese düzenlediği operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
    Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, D.D., S.A. ve E.S.M. adlı 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca adreste yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ile hassas terazi ve telefon ele geçirildi.
    Gözaltına alınan D.D., S.A. ve E.S.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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