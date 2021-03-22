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    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!

    Giriş Tarihi: 22.03.2021, 15:25

    Sağlık Bakanlığı güncel risk haritasını paylaştı. Haritada pek çok ilde vaka artışı olduğu gözlemlendi. Bu illerden biri de İzmir oldu. İzmir bir ayda vaka saysını ikiye katladı. İzmir'de her yüz bin kişide görülen vaka sayısı, 78,57'den geçen hafta 111,41'e yükselmiş, Vali Yavuz Selim Köşger, kritik eşiğin aşıldığını belirterek vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarmıştı. Detayları A Haber'den İbrahim Alayont aktardı.

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