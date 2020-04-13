İzmir'de vatandaşı isyan ettiren görüntü! Sefer sayısı düşen Metro'da yoğunluk

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-vatandasi-isyan-ettiren-goruntu-sefer-sayisi-dusen-metroda-yogunluk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'De etkisini gösteren koronavirüsle ilgili devletin aldığı önlemler ardı ardına uygulamaya geçerken İzmir'den tedirgin eden görüntü geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım saatlerini düzenlemişti. Metro seferlerinin düşürülmesi sonrası vagonlarda yoğunluk oluştu, insanların sosyal mesafe bırakması zorlaştı. Resmen virüsün yayılmasına davetiye çıkarıldı. İzmir'de, metro seferlerinin 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında yarım saatte bir yapılması sebebiyle vagonlarda insan yoğunluğu oluştuğunu öne süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.