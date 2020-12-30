İzmir'de villada uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı

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İzmir’in Çeşme ilçesinde, yılbaşı öncesi uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik polisin bir adrese düzenlediği operasyonda 34 kök ile 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçen Hint kenevirleri imha edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir villada uyuşturucu üretimi için özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre evi gözetim altında tutan ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliğinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda, üç katlı evin üst katında sulama, havalandırma ve ışık sistemini barındıran özel düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Aramada 34 kök ve 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.