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    İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı

    Giriş Tarihi: 10.10.2021, 16:55

    Son dakika... İzmir'in Buca ilçesinde 5 kadına fiziksel tacizden aranan zanlı, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin mahallede tütün dükkanı işleten esnaf olduğu ortaya çıktı.

    İzmir'in Buca ilçesinde, 5 kadına cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen Amed G. (22), polis tarafından bölgedeki güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.



    Gaziler Mahallesi'nde 5 kadın, farklı zamanlarda cinsel tacize uğradıklarını belirterek polise şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine soruşturma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucunda, şüphelinin taciz olaylarının yaşandığı mahallede, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işletmeci Amed G. olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Şüphelinin, daha önceden de 'kasten yaralama' ve 'cinsel saldırı' suçlarından sabıkası bulunduğu belirtildi. Amed G.'nin polisteki ilk ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.



    Öte yandan Amed G., 26 Eylül tarihinde bir kadını taciz ettikten sonra kaçarken çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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