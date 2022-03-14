  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de yakalandılar! Tam 222 kişi birden...

    İzmir'de yakalandılar! Tam 222 kişi birden...

    Giriş Tarihi: 14.03.2022, 10:25

    İzmir Valiliği'nden yapılan açıklmaya göre, kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 222 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

    İzmir’de ekiplerden oto hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon
    İzmir'de ekiplerden oto hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon
    Antalya ile Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma açıldı
    Antalya ile Muğla karayolu 7 saat sonra ulaşıma açıldı
    Cesedi babasının mezarı başında bulundu! Doğum günü ölüm günü oldu
    Cesedi babasının mezarı başında bulundu! Doğum günü ölüm günü oldu 11.3.2022 16:57:11
    İzmir’de kara kış! Çeşme Otoyolu’nda ulaşım durdu
    İzmir'de kara kış! Çeşme Otoyolu’nda ulaşım durdu
    Çanakkale’ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı
    Çanakkale’ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı
    Şoförden alkışlık hareket! Bayılan yolcu için otobüsü acilin kapısına çekti
    Şoförden alkışlık hareket! Bayılan yolcu için otobüsü acilin kapısına çekti
    İzmir’de hastaneye düzenlenen silahlı saldırının detayları ortaya çıktı
    İzmir'de hastaneye düzenlenen silahlı saldırının detayları ortaya çıktı
    1915 Çanakkale Köprüsü’nde hayran bırakan görüntü! Işıklandırması ile geceyi aydınlattı
    1915 Çanakkale Köprüsü'nde hayran bırakan görüntü! Işıklandırması ile geceyi aydınlattı
    İzmir’deki korkunç kaza kamerada! Yolun karşısına geçmek isterken...
    İzmir'deki korkunç kaza kamerada! Yolun karşısına geçmek isterken...
    Kazdağları’nda aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı
    Kazdağları'nda aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı
    Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı
    Güldüren hırsızlık kameralara yansıdı
    Çeşme’de dolu ve yağmur sonrası sokaklar göle döndü! İlçe sakinleri belediyeye tepkili
    Çeşme'de dolu ve yağmur sonrası sokaklar göle döndü! İlçe sakinleri belediyeye tepkili
    Karısı ile kavga ederken ’yakarım burayı’ dedi! Dediğini yaptı
    Karısı ile kavga ederken 'yakarım burayı' dedi! Dediğini yaptı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 222 düzensiz göçmen yakalandı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Mart'ta Zeytinler Mahallesi'nde seyir halindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

    Kamyonette 73 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki E.A. ve F.D. gözaltına alındı.

    Ekipler, 12 Mart'ta da Zeytinler Mahallesi'ndeki Kokar Koyu mevkisinde 76'sı Afganistan, 39'u Irak, 8'i İran, 8'i Mısır, 3'ü Yemen ve 15'i Suriye uyruklu 149 düzensiz göçmeni yakaladı.

    Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

    Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de ekiplerden oto hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon
    İzmir'de ekiplerden oto hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon
    Başkan Erdoğan Tekirdağ İl Meclisi Toplantısına telefon bağlantısıyla katıldı
    Başkan Erdoğan Tekirdağ İl Meclisi Toplantısına telefon bağlantısıyla katıldı
    Erdoğan Miçotakis görüşmesi sona erdi
    Erdoğan Miçotakis görüşmesi sona erdi
    Bir Zamanlar Çukurova 128.bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 128.bölüm fragmanı
    Bahçeli’den önemli açıklamalar
    Bahçeli'den önemli açıklamalar
    Kardeşlerim 43.bölüm 2.fragmanı
    Kardeşlerim 43.bölüm 2.fragmanı