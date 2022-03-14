İzmir'de yakalandılar! Tam 222 kişi birden...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-yakalandilar-tam-222-kisi-birden" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklmaya göre, kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 222 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı