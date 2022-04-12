  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de yangın paniği! Gıda Çarşısı'nda 3 iş yeri zarar gördü

    İzmir'de yangın paniği! Gıda Çarşısı'nda 3 iş yeri zarar gördü

    Giriş Tarihi: 12.04.2022, 08:46

    İzmir Konak'ta bulunan Gıda Çarşısı'nda bulunan bir iş yerindeki yangın iki iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangıı söndürdü. Korkunç olay sonucu 3 iş yerinde hasar oluştu.

    Miras kavgasında ablasına art arda ateş açtı!
    Miras kavgasında ablasına art arda ateş açtı!
    Denizli’de asitli dehşet! Yüzü yandı gözünü kaybetti
    Denizli'de asitli dehşet! Yüzü yandı gözünü kaybetti
    Türkiye’nin hac kontenjanı belli mi? Yeni kura çekilecek mi? Eski kuralar geçerli olacak mı?
    Türkiye'nin hac kontenjanı belli mi? Yeni kura çekilecek mi? Eski kuralar geçerli olacak mı? 11.4.2022 12:34:15
    İzmir Çiğli’yi çöp dağları sardı
    İzmir Çiğli'yi çöp dağları sardı
    Kırmızı listedeki Akdeniz fokunun doğumu ilk kez Muğla’da kayıt altına alındı
    Kırmızı listedeki Akdeniz fokunun doğumu ilk kez Muğla'da kayıt altına alındı
    Hepsini dağlarda buldu! Bu taşlar geçim kaynağı oldu
    Hepsini dağlarda buldu! Bu taşlar geçim kaynağı oldu
    İzmir’deki kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
    İzmir'deki kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
    Denizli’de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma
    Denizli'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Akan trafikte tehlikeli yardımlaşma
    İzmir’in ’Kolpaçino’ kumarhanesine baskın! Binlerce lira ceza kesildi
    İzmir'in 'Kolpaçino' kumarhanesine baskın! Binlerce lira ceza kesildi
    Nisa bebekten sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu
    Nisa bebekten sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu
    Faslı Yunus bebek tedavi için uçak ambulansla Türkiye’ye getirildi
    Faslı Yunus bebek tedavi için uçak ambulansla Türkiye'ye getirildi
    Kazadan sonra metrelerce sürüklenmişti! 12 yaşındaki Duru’dan mutlu haber
    Kazadan sonra metrelerce sürüklenmişti! 12 yaşındaki Duru'dan mutlu haber
    İftara gitti döndüğünde şok yaşadı! İzmir’deki olay kamerada
    İftara gitti döndüğünde şok yaşadı! İzmir'deki olay kamerada
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Konak ilçesindeki Gıda Çarşısı'nda çıkan yangında bir iş yerinde maddi hasar oluştu.

    Yenişehir Mahallesi'ndeki Gıda Çarşısı'nda bulunan dükkanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

    Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçmaması için yoğun çaba harcayan ekipler, bir iş yerinin de kepenklerini keserek içeride biriken dumanı tahliye etti.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Miras kavgasında ablasına art arda ateş açtı!
    Miras kavgasında ablasına art arda ateş açtı!
    Denizli’de asitli dehşet! Yüzü yandı gözünü kaybetti
    Denizli'de asitli dehşet! Yüzü yandı gözünü kaybetti
    Adı Sevgi yeni bölüm fragmanı izle
    Adı Sevgi yeni bölüm fragmanı izle
    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den kur ve enflasyon mesajı
    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kur ve enflasyon mesajı
    Türkiye’nin hac kontenjanı belli mi? Yeni kura çekilecek mi? Eski kuralar geçerli olacak mı?
    Türkiye'nin hac kontenjanı belli mi? Yeni kura çekilecek mi? Eski kuralar geçerli olacak mı?
    İzmir Çiğli’yi çöp dağları sardı
    İzmir Çiğli'yi çöp dağları sardı