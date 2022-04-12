İzmir'de yangın paniği! Gıda Çarşısı'nda 3 iş yeri zarar gördü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-yangin-panigi-gida-carsisinda-3-is-yeri-zarar-gordu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Konak'ta bulunan Gıda Çarşısı'nda bulunan bir iş yerindeki yangın iki iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangıı söndürdü. Korkunç olay sonucu 3 iş yerinde hasar oluştu.