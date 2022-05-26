  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de yine aynı provokasyon! Cami hoparlöründen müzik yayını

    İzmir'de yine aynı provokasyon! Cami hoparlöründen müzik yayını

    Giriş Tarihi: 26.05.2022, 11:56

    Sosyal medyada İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Ayrancılar Merkez camilerinin hoparlöründen müzik yayını yapıldığına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayıldı. İzmir İl Müftülüğü, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Benzer provokasyon daha öncesinde de yaşanmış, İzmir’de geçtiğimiz yıllarda 2 gün üst üste camilerin merkezi ses sistemine sızılarak müzik yayını yapılmıştı.

    Otel rezervasyonu yapacaklar dikkat!
    Otel rezervasyonu yapacaklar dikkat!
    Denizli’de krom madeninde göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
    Denizli'de krom madeninde göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
    Yürekleri ağza getiren kaza! Benzinliğe böyle daldı
    Yürekleri ağza getiren kaza! Benzinliğe böyle daldı
    Denizli’deki Laodikya Antik Kenti 1690 yıl sonra izleyicilerle buluştu
    Denizli'deki Laodikya Antik Kenti 1690 yıl sonra izleyicilerle buluştu
    İzmir’de 12 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı! Korkunç olay kamerada
    İzmir'de 12 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı! Korkunç olay kamerada
    İzmir’de ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Evin bodrum katında toprağa gömülü halde bulundu
    İzmir'de ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Evin bodrum katında toprağa gömülü halde bulundu
    Düğün değil işkence! Damada yapmadıkları kalmadı
    Düğün değil işkence! Damada yapmadıkları kalmadı
    İzmir’in 2 ilçesinde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
    İzmir'in 2 ilçesinde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
    Soğuk baklava sonu oluyordu! ‘Heimlich’ manevrası yine hayat kurtardı
    Soğuk baklava sonu oluyordu! ‘Heimlich’ manevrası yine hayat kurtardı
    İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet! Yardımına taksici koştu
    İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet! Yardımına taksici koştu
    Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nda hareketli gece! Ekipler alarma geçti
    Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda hareketli gece! Ekipler alarma geçti
    SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri! F-16 sınırlarını aştı
    SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri! F-16 sınırlarını aştı
    İzmir’de ekipler yaz yangınları için teyakkuzda
    İzmir'de ekipler yaz yangınları için teyakkuzda 21.5.2022 13:18:57
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    İzmir'in Torbalı ilçesinde, gece saatlerinde, camilerin merkezi ezan sistemlerine girilerek kısa süreli müzik yayını yapıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sosyal medyada Torbalı ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Ayrancılar Merkez camilerinin hoparlöründen müzik yayını yapıldığına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayıldı. Bülent Ersoy'un "Yüzünü göremem" adlı şarkısının hoparlörden dinletilmesi üzerine, görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattı.

    MÜFTÜLÜK: "HEMEN SİSTEM KAPATILDI"
    Yaşanan olay ile ilgili İzmir İl Müftülüğü, dün gece saat 22.00 sıralarında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii ve Ayrancılar Merkez Camii'nin ses sistemine girilerek müzik yayını yapıldığını, bunun üzerine görevlilerin duruma müdahale ederek ses sistemini kapattıklarını açıkladı. Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    DAHA ÖNCEDE MÜZİK YAYINLARI YAPILMIŞTI
    İzmir'de geçtiğimiz yıllarda 2 gün üst üste camilerde müzik yayını yapılmıştı. 20 Mayıs 2020 tarihinde İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerde kimliği belirsiz kişiler tarafından İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. 21 Mayıs günü ise Bornova ve Bayraklı ilçelerinde Selda Bağcan şarkıları çalınmıştı. Bunun üzerine İzmir İl Müftülüğü, yapılan bu saldırılara tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmişti.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezi ezan sistemden vazgeçilmesi tavsiyesine rağmen bazı il ve ilçelerde bu sistem sürüyor.

    EN YENİ VİDEOLAR

    CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde rüşvet soruşturması! 2 memur görevden uzaklaştırıldı
    CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 2 memur görevden uzaklaştırıldı
    İzmir’deki FETÖ operasyonunda kritik isimlere gözaltı! Yakın akrabalarından dahi gizlemişler
    İzmir'deki FETÖ operasyonunda kritik isimlere gözaltı! Yakın akrabalarından dahi gizlemişler
    İzmir’de hava destekli operasyon
    İzmir'de hava destekli operasyon
    Kuruluş Osman 96. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 96. bölüm fragmanı
    Yalnız Kurt 18. bölüm 2.fragmanı
    Yalnız Kurt 18. bölüm 2.fragmanı
    Otel rezervasyonu yapacaklar dikkat!
    Otel rezervasyonu yapacaklar dikkat!