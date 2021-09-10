İzmir Torbalı Atatürk Mahallesi sakinleri aylardır yapılmayan yollardan şikayetçi. Vatandaş belediyeden bir çözüm bulamayınca kendi yollarını kendileri yapmaya başladı. Genci yaşlısı tüm mahalleli kazma küreği alarak işe koyuldu. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.
İzmir'de yol isyanı! Mahalleli kendi yolunu kendi yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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