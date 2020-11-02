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    İzmir'de yürek yakan anlar! Tsunamiye kapılan babaannesini görünce yıkıldı

    Giriş Tarihi: 02.11.2020, 12:38

    İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı

    Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde oluş tsunamide hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in suda sürüklendiği görüntüler yürekleri dağladı. O esnada video çeken torunu Yaşar Ercetin ise kamera acısını değiştirdiğinden babaannesinin suda yüzdüğünü gördü. Bir anda paniğe kapılan Erçetin babaannesini sudan çıkardı. Feryat içinde babaannesinin sarılan genç öldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

    Meydana gelen deprem nedeniyle Sığacık'ta kısmi tsunami de oldu. Denizin taşmasıyla birlikte sokak ve caddeleri su basarken tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadın su altına kalarak boğuldu. O sırada akıntının videosunu çeken çocuk babaannesinin suda sürüklendiğini görünce feryat etmeye başladı.

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