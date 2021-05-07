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    İzmir'de zehir evi! Drone destekli operasyon

    Giriş Tarihi: 07.05.2021, 13:03

    İzmir'de, polis ekiplerinin drone destekli uyuşturucu operasyonunda, 154 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

    İzmir'in Torbalı ilçesinde ışık ve havalandırma sistemi kurularak esrar yetiştirildiği belirlenen eve düzenlenen baskında 2 zanlı gözaltına alındı.



    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'da tarım arazileri ve zeytinliklerin bulunduğu kırsal bölgede uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine drone destekli operasyon düzenledi.

    Bir eve yapılan baskında, özel ışıklandırma sistemiyle fotoğraf stüdyosuna benzer bir ortamda saksıların içinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

    Operasyonda, 154 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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