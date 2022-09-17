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    İzmir'de zehir tacirlerine büyük operasyon! 7 gözaltı!

    Giriş Tarihi: 17.09.2022, 12:08

    İzmir'e bağlı Torbalı ilçesinbde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 aylık takibin sonunda yapılan eş zamanlı baskın yapılan adreslerde, çok sayıda uyarıcı ve uyuşturucu maddenin yanı sıra tabanca ve tüfek ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 5'i ise tutuklandı.

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    İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aydır yürüttükleri takip sonucu uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 13 Eylül tarihinde adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 82 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 7 adet sentetik hap, 2 tabanca, 49 fişek, 1 av tüfeği ve 9 bong olarak tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

    5'İ TUTUKLANDI
    Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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