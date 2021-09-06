İzmir'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-zincirleme-kaza-6-arac-birbirine-girdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, önce aynı yönden ilerleyen otomobile arkadan çarptı, daha sonra da orta refüjü aşarak karşı şeride uçtu. 2 minibüs, 1 cip ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1’i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.