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    İzmir'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

    Giriş Tarihi: 06.09.2021, 09:05

    İzmir’in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, önce aynı yönden ilerleyen otomobile arkadan çarptı, daha sonra da orta refüjü aşarak karşı şeride uçtu. 2 minibüs, 1 cip ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1’i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

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