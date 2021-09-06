İzmir’in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, önce aynı yönden ilerleyen otomobile arkadan çarptı, daha sonra da orta refüjü aşarak karşı şeride uçtu. 2 minibüs, 1 cip ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1’i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.
İzmir'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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