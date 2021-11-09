  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki bağ evi cinayetinde 4 şüpheli serbest bırakıldı! Katil kim?

    İzmir'deki bağ evi cinayetinde 4 şüpheli serbest bırakıldı! Katil kim?

    Giriş Tarihi: 09.11.2021, 11:05

    İzmir'in Tire ilçesinde Hüseyin Yüksel'in (55) bağ evinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Yüksel'in cinayetindeki sır perdesinin aralanması için polis çalışmalarını sürüyor.

    Tire ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi Muslukbeli mevkiinde 6 Kasım günü saat 22.00 sıralarında 2 arkadaşı ile bağ evinde bir araya gelen Hüseyin Yüksel, iddiaya göre alkol aldığı sırada hava almak için bağ evinden çıktı. Dışarıdan gelen bir el silah sesini duyan arkadaşları, dışarıya çıktıklarında Yüksel'i kanlar içinde yerde yatarken buldu.

    İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksel'in öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, Yüksel'in birlikte içki içtiği arkadaşları K.G. ve M.D. ile S.Y. ve C.S. gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

    Şüphelilerin serbest bırakılmasının ardından jandarma ekipleri Yüksel'in öldürülmesiyle ilgili soruşmayı yeniden başlattı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'deki bağ evi cinayetinde 4 şüpheli serbest bırakıldı! Katil kim? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan nükleer enerji çıkışı: Karşı çıkmak ihanet değil ise gaflettir
    Başkan Erdoğan'dan nükleer enerji çıkışı: Karşı çıkmak ihanet değil ise gaflettir
    İzmir’de taksi çağırıp, sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar kamerada
    İzmir'de taksi çağırıp, sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar kamerada
    CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’nde rüşvet operasyonu
    CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
    İzmir’de ilginç hırsızlık kamerada! Bu kadarına da ’pes’
    İzmir'de ilginç hırsızlık kamerada! Bu kadarına da 'pes'
    İzmir’i yine deniz marulu sardı! Değişmeyen manzara
    İzmir’i yine deniz marulu sardı! Değişmeyen manzara
    Kütahya’da sonbahar güzelliği
    Kütahya'da sonbahar güzelliği
    İzmir’de taksi çağırıp, sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar kamerada
    İzmir'de taksi çağırıp, sürücüsünün cüzdanını çalan hırsızlar kamerada
    İzmir’de ilginç hırsızlık kamerada! Bu kadarına da ’pes’
    İzmir'de ilginç hırsızlık kamerada! Bu kadarına da 'pes'
    Kütahya’da sonbahar güzelliği
    Kütahya'da sonbahar güzelliği
    Akbük koyunda yıkımlar tekrar başladı
    Akbük koyunda yıkımlar tekrar başladı
    Afyon’da vahşet! Aracıyla yavru köpeğin üzerinden geçip öldürdü
    Afyon'da vahşet! Aracıyla yavru köpeğin üzerinden geçip öldürdü
    Afyon’daki dünür cinayeti kamerada!
    Afyon'daki dünür cinayeti kamerada!