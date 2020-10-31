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    İzmir'deki bu görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi

    Giriş Tarihi: 31.10.2020, 12:48

    İzmir'in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 şiddetindeki depremde 20'den fazla kişi hayatını kaybederken, enkaz altındaki 20 kadar kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor. Depremin şiddetini gösteren video ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depremin şiddetiyle işyerinin tüm raf ve ekipmanları yerinden oynarken, çalışanların çığlıkları tüyleri diken diken etti.

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