İzmir'deki çıplak semazen gösterisine tepkiler çığ gibi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-ciplak-semazen-gosterisine-tepkiler-cig-gibi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de Kültür Zirvesi’nin gala yemeğinde gerçekleşen skandal çıplak semazen gösterisine tepkiler çığ gibi büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eleştiriler karşısında, 'Onlar sanata ve aydınlığa düşman, zihniyetleri ise hastalıklı' ifadelerini kullanmıştı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, A haber'de konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.