İzmir'deki depoda 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerden 91 kaçak göçmen çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-depoda-1i-tira-yuklu-3-konteynerden-91-kacak-gocmen-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, deponun önünde bulunan, 1'i TIR'a yüklü 3 konteynerde 91 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerin, bisküvi kolileri yüklü konteynerlerle yasa dışı yollardan önce İzmir Limanı'na, buradan da deniz yoluyla İtalya'ya götürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Otobüslerle jandarma karakoluna götürülen kaçak göçmenler arasındaki kız çocuğunun, oyuncak bebeği elinden bırakmadığı görüldü. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.