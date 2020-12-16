İzmir'deki deprem zemin yapısını nasıl etkiledi?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-deprem-zemin-yapisini-nasil-etkiledi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'deki yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğünde deprem sonrası yerde düşey yönde hareket gerçekleştiğini belirtip, buna bağlı olarak Samos Adası'nın 15 santimetre yükseldiğini, Gümüldür ve Menderes başta olmak üzere bölgedeki kıyı kesiminin 15 santimetre çöktüğünü açıkladı. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe konuğu Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile değerlendirdi.