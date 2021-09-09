İzmir'deki depremde 15 kişiye mezar olmuştu! Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-depremde-15-kisiye-mezar-olmustu-doganlar-apartmani-davasi-saniklari-hakim-karsisinda" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı'na ilişkin dava bugün görülüyor. Doğanlar Apartman ile ilgili iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, apartmanın Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-1975 hükümlerine uygun yapılmadığı belirtilmişti. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.