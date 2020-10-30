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    İzmir'deki depremde binanın yıkılma anları kamerada

    Giriş Tarihi: 30.10.2020, 16:04

    İzmir'deki depremde binanın  yıkılma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Deprende saniyeler içinde yıkılan bina sonrası, ortalık toz ve dumanla kaplandı. İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

    Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.

    Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

    Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.

    Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

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