İzmir'de meydana gelen depremde bir iş yerinde yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken, depreme ait yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, deprem anında yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İzmir'deki depremde iş yerinde yaşanan panik anları kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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