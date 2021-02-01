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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki depremde yaşanan panik anının görüntüleri

    İzmir'deki depremde yaşanan panik anının görüntüleri

    Giriş Tarihi: 01.02.2021, 10:40

    Ege Denizi bu sabah peş peşe depremlerle sallandı. AFAD'dan son dakika açıklamaları art arda gelirken merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan ilk deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Ardından meydana gelen depremler ise sırasıyla 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem anında vatandaşları paniği kameralara yansıdı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre ilk deprem saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından 08.46'da 5,1 büyüklüğünde ve 20,69 kilometre derinlikte, 08.47'de 4,8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle, sat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

    İZMİR BİR SAATTE DÖRT KEZ SALLANDI

    İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

    İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde 117 kişi yaşamını yitirmişti.

    İzmir ve çevresinde korkutan depremler!

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